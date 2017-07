TJD-PE não acata pedido de goleiro e mantém Sport como campeão

Em julgamento nessa terça-feira (18), o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco não aceitou o pedido do goleiro Luciano, do Salgueiro, sobre a anulação da partida contra o Sport, pela final do Estadual. O jogador questionou a não validação do gol do Carcará, a arbitragem anulou alegando que a bola saiu, e queria uma nova partida. Se o tribunal aceitasse o pedido, o Leão não seria campeão. Mas como não aceitou, os rubro-negros podem ser homologados como campeões após terem vencido por 1×0 na decisão no Cornélio de Barros.

O relator Felipe Tadeu indeferiu o pedido do Salgueiro e foi acompanhado pelos outros magistrados que estavam analisando o caso. O placar foi de 7×0 a favor do Sport e contra o Carcará. Foi entendido que não houve erro da arbitragem no lance do gol anulado dos sertanejos.

Com isso, deve-se encerrar o último capítulo do polêmico Campeonato Pernambucano. A competição foi marcada por confusões envolvendo mandos de campo, calendário, arbitragem e agora essa polêmica envolvendo a final do Estadual.

