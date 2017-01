Torcedores do Serra Talhada se organizam para acompanhar o time em sua estreia nesta quarta-feira (04)

Os torcedores do Serra Talhada Futebol Clube acompanharão o “Lampião” até a cidade de Salgueiro, logo mais às 18h00, onde o time da Capital do Xaxado vai enfrentar o Carcará às 20h00 no estádio Cornélio de Barros, partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Pernambucano 2017.

A saída do ônibus está prevista para às 18h00 em frente a Faculdade (FAFOPST), passando também pelo bairro Bom Jesus em frente ao Cristo e pelo bairro da Borborema.

O preço da passagem é R$ 20,00 e o ingresso não está incluso, cada torcedor terá que comprar seu ingresso em Salgueiro.