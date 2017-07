Traficantes são mortos após troca de tiros com a PM em Serra Talhada

Dois traficantes foram mortos na tarde desta sexta-feira (30) após uma troca de tiros com policiais militares no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações de populares, a troca de tiros teve início por volta das 14:30, após a Polícia Militar ir até o local para verificar uma denúncia recebida que dava conta da existência de uma roça de maconha, ao se aproximarem do local, os policiais foram recebidos a tiros pelos traficantes. Os policiais revidaram a ação ousada dos meliantes e conseguiram obter exito ao balear dois dos indivíduos.

Um terceiro elemento conseguiu fugir pela caatinga. No saldo da ação, um dos suspeitos não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local, o segundo baleado foi socorrido para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (HOSPAM), mas não resistiu aos ferimentos e também morreu.

No local foi identificada a roça de maconha com cerca de 400 pés. Com os elementos foram apreendidos dois revolveres calibre 38 e mais 700 gramas de maconha pronta para consumo.

A ocorrência foi entregue na Delegacia de Polícia Civil local para as devidas medidas legais cabíveis.

De Nayn Neto