Transparência: Controlador da prefeitura de Serra Talhada, diz que TCE se equivocou e vai pedir reavaliação

O Secretário de Controle Interno da Prefeitura de Serra Talhada, Theunnas Peixoto, ao falar pela Serra FM, nessa quinta-feira (21) tratou logo de desqualificar o ranking de transparência pública, elaborado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco divulgado nesta quarta-feira (21).

A Corte de Contas de Pernambuco avaliou as administrações das prefeituras no exercício financeiro de 2016 em 184 municípios, e segundo o levantamento Serra Talhada demonstrou nível insuficiente. Em uma escala de 0 a mil, pontuou em 352.

Ao avaliar o levantamento, Peixoto foi enfático e rebateu: “A pessoa que fez a avaliação se equivocou. O auditor ou a pessoa que avaliou Serra Talhada cometeu erros. Vou entrar com um requerimento junto à presidência do TCE pedindo a revisão da nossa avaliação porque não é justo Serra Talhada com uma nota tão pífia, quando temos um portal gigante”, defendeu.

Em tom de revolta, o controlador ainda cobrou do órgão do controle retratação e uma reavaliação.

“O TCE deveria se retratar até por questão de valorizar o seu ranking de transparência. Vamos cobrar essa retratação porque é um direito nosso de solicitar uma reavaliação e uma retratação. Iremos pedir uma revisão porque não achamos justo”, ecoou completando.

“Existe um acúmulo muito grande nessas novas inspetorias. Eu acredito que o acúmulo de serviço e a pressa em divulgar os dados ainda neste ano levou o TCE a alguns erros. Nós fomos pegos de surpresa e isso nos deixa bastantes tristes […], realmente recebemos essa nota com muita decepção”, lamentou.

Via Júnior Campos