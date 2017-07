Transposição do São Francisco tem trechos parados no eixo norte, no Sertão de PE

O Ministério da Integração Nacional anunciou no mês de junho a retomada das obras de transposição do Rio São Francisco no eixo norte, que liga o Pernambuco ao estado da Paraíba. Apesar disso, em alguns trechos do Sertão pernambucano, os trabalhos ainda não começaram nos canteiros e as máquinas estão paradas. Na cidade de Salgueiro, os agricultores estão insatisfeitos com a não conclusão da obra.

No povoado de Santana, na Zona Rural do município de Salgueiro, a obra já deveria ter sido retomada. No local é possível observar apenas o canal sem água e com vegetação. Não encontram-se operários ou máquinas.

Os moradores da região relatam que são muitos os transtornos enfrentados todos os dias, dificuldades que poderiam ser sanadas com a transposição do Rio São Francisco concluída. É o caso do agricultor Manoel Rocha.

Assim está complicado. Está com muitos anos que não chove e a gente vai passando quase necessidade de água