TRE-PE abre seleção de estagiários; Há vagas em Bodocó, Exu e Granito

Estão abertas a partir desta quarta-feira (28), as inscrições para processo seletivo para estagiários de nível médio e técnico do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). São 231 vagas para Pernambuco, sendo oito vagas distribuídas em três cidades do Sertão: Bodocó, Exu e Granito.

Está disponível uma vaga para Nível Médio, respectivamente, para os municípios de Bodocó, Exu e Granito. Já para nível técnico, são duas vagas para Bodocó e três para Exu.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente através do site até o dia 22 de janeiro de 2017. Podem participar estudantes de escolas da rede pública estadual de ensino, que tenham idade mínima de 18 anos até o dia 1 de fevereiro de 2017 e estejam em dia com as obrigações eleitorais.

Também é preciso ter disponibilidade para cumprir jornada de até 25h semanais de estágio. Não podem estagiar filiados a partidos políticos, ou que forem cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou afins até o segundo grau, de candidatos a cargo eletivo na área de circunscrição eleitoral em que o estágio ocorrer.

Para o nível Médio devem ter frequentado o 1.º ou o 2.º ano do ensino médio no ano letivo de 2016, ou ter frequentado o primeiro módulo do EJA/Ensino médio no segundo semestre do ano letivo de 2016;

Já para concorrer às vagas de nível técnico, é necessário ter frequentado o 1º ou o 2º ano do ensino médio e o técnico integrado no ano letivo de 2016 ou o primeiro módulo do ensino médio técnico subsequente ou do EAD/Ensino médio técnico no segundo semestre do ano letivo de 2016;

O Processo Seletivo será efetuado se tomando por base o coeficiente de rendimento escolar (média geral) obtido pelo estudante no ano letivo, ou no último módulo cursado, de 2016. Os candidatos serão convocados seguindo a ordem de classificação decrescente de notas.

O estágio está previsto para começar em março de 2017. Haverá remuneração com pagamento de bolsa no valor de R$ 550,00 e auxílio-transporte no valor de R$ 7,00. O TRE-PE contratará seguro de acidentes pessoais para estagiários.

A relação dos candidatos aprovados esta prevista para ser divulgada no dia 10 de fevereiro no site da Secretaria de Educação, por GRE e município e por nível médio e nível técnico. (G1)