TRE-PE abre vagas de estágio para estudantes em nível médio e técnico

Estudantes dos níveis médio e técnico podem ser inscrever para concorrer a vagas de estágio no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). O cadastro deve ser realizado por meio do site da Secretaria de Educação até o próximo domingo (22). O candidato escolhido vai atuar em cartórios eleitorais e postos de atendimento de biometria no Grande Recife e no interior do Estado.

A oportunidade é voltada exclusivamente para alunos do 1º e 2º ano do ensino médio ou do primeiro módulo do EJA/Ensino médio no segundo semestre letivo do ano passado. Para nível técnico, podem se candidatar estudantes do 1º ano ou o 2º ano do ano letivo de 2016, ou o primeiro módulo do ensino médio subsequente, além do EAD/Ensino médio técnico no segundo semestre do ano letivo de 2016.

Para participar, o interessado deve ter idade mínima de 18 anos completados até 1º de fevereiro de 2017. O candidato também deve estar em dia com as obrigações eleitorais. Caso seja selecionado, a bolsa será no valor de R$ 550, além do auxílio-transporte de R$ 7 por dia. O resultado final está previsto para ser divulgado em 10 de fevereiro de 2017.

Edital de estágio

O estágio, previsto para começar em março deste ano, teve seu edital publicado no Diário da Justiça Eleitoral (DJE) em dezembro do ano passado. Leia o edital completo no link

Do NE10