Três homens e um cavalo saem baleados durante vaqueja em Serra Talhada

Na madrugada deste domingo (09), por volta de 01h00, três homens e um cavalo foram alvejados por disparos de arma de fogo, no Parque de Vaquejada Líder, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo populares, um homem tentou assassinar um dos vaqueiros que estavam na disputa do “bolão” e efetuou vários tiros, os quais atingiram três pessoas que estavam participando do evento. As vítimas foram atingidas de raspão, foram socorrida para o Hospam (Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães) e não correm risco de vida. O cavalo foi atingido por cerca três disparos, foi medicado e está sob observação. O acusado da tentativa se evadiu tomando destino ignorado.

A Polícia esteve no local e já tem o nome do suspeito e está em diligências no sentido de capturar o mesmo, porém até o fechamento desta matéria, não obteve êxito.

De Nayn Neto