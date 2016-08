Três pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-232 próximo a Salgueiro

Um acidente entre dois carros, ocorrido no final da tarde desse sábado (27), causou a morte de três pessoas da mesma família, na BR-232, próximo ao município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O homem, de 39 anos e a mulher, de 34 anos, morreram ainda no local do acidente. As duas filhas do casal, de 9 anos e de 3 anos foram socorridas em estado grave. A menina de 9 anos morreu ao dar entrada no hospital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no KM 458, a cerca de 50 quilômetros de Salgueiro. O carro de passeio, com placa de Araripina, onde seguia a família, colidiu de frente com uma caminhonete, com placa de Caruaru.

A PRF informou que pelas marcas de freio na via, a caminhonete teria invadido a pista contrária, causando a colisão. A PRF disse ainda que não há como precisar se a colisão ocorreu durante uma ultrapassagem e que somente a perícia do Instituto de Criminalística pode afirmar o que de fato ocorreu.

As duas crianças foram socorridas para o hospital de Salgueiro. A filha do casal, de 9 anos, não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu durante o atendimento médico. A outra vítima, de 3 anos, teve um corte na cabeça e o quadro de saúde é considerado estável. Segundo o Corpo de Bombeiros de Salgueiro, as duas crianças estavam nos assentos adequado para a idade.

O motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro as vítimas. Testemunhas que presenciaram a colisão, disseram a PRF que após o acidente, o homem saiu do carro com algumas escoriações e fugiu pela Caatinga. Dentro do veículo a Polícia Cientifica encontrou uma carteira de motorista, mas ainda não é possível afirmar quem estava conduzindo o carro no momento do acidente.

Os corpos das vítimas foram liberados na manhã deste domingo (28) e encaminhados para Ouricuri, também no Sertão de Pernambuco. (G1)