Tribunal de Justiça de Pernambuco divulga edital de concurso público com 109 vagas

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) divulgou, na noite dessa quinta-feira (13), o edital do concurso público que oferece 109 vagas, sendo 60 para nível médio e 49 para nível superior. As oportunidades são distribuídas entre 15 polos no estado e há uma reserva de 5% dos postos de trabalho para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras. Os salários variam entre R$ 4.222,45 e R$ 5.502,12.