Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco inscreve para seleção de estagiários

Estão abertas, até o dia 18 de agosto, as inscrições para a seleção de estagiários do Tribunal Regional de Pernambuco (TRE-PE). Há, ao todo, 71 vagas distribuídas entre os níveis médio e técnico, destinadas a estudantes das escolas da rede pública de ensino, para atuação na biometria dos Cartórios Eleitorais da Região Metropolitana do Recife e do interior do estado. A bolsa mensal é de R$ 575, além do auxílio-transporte diário de R$ 8 e seguro de acidentes pessoais.

Confira aqui o edital da seleção.

Realizada em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (SEE), a seleção busca estudantes com idade mínima de 18 anos, que estejam em dia com as obrigações eleitorais. O estágio tem duração de até um ano, com carga horária semanal de 25 horas. As inscrições podem ser feitas no site da pasta.

No nível médio, as vagas são para os estudantes que frequentam, no ano letivo de 2017, o primeiro ou segundo ano do ensino médio. Nesse caso, as oportunidades também são válidas para quem cursa o primeiro ou segundo módulo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no segundo semestre do ano letivo de 2017.

No nível técnico, os estudantes precisam estar frequentando o primeiro ou segundo ano do ensino médio técnico integrado no ano letivo de 2017, ou o primeiro ou segundo módulo do ensino médio técnico, podendo ser nas modalidades subsequente ou Educação à Distância.

A seleção acontece através do coeficiente de rendimento escolar do estudante obtido no ano letivo ou no último módulo cursado em 2017. A lista com os estagiários aprovados está prevista para ser divulgada no site da SEE no dia 1º de setembro.