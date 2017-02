Trio invade e rouba colete e revólver de vigilante da UPAE em Arcoverde, no Sertão de PE

Três criminosos invadiram o prédio da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) de Arcoverde, do Sertão de Pernambuco, nessa segunda-feira (27). De acordo com a Polícia Militar, o trio estava armado e roubou o colete e o revólver do vigilante da unidade.

Ainda segundo a PM, os criminosos estavam armados. A arma de fogo roubada era calibre 38 e tinha 12 munições intactas. Até a publicação desta matéria, os suspeitos não foram localizados. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil local. (G1)