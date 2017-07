Trio invade mercado, rende funcionários e rouba R$ 17,5 mil, no Agreste de Pernambuco

Três homens armados invadiram um mercado nessa segunda-feira (17) e roubaram R$ 17,5 mil em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos ainda renderam os funcionários do estabelecimento comercial.

Ainda segundo a PM, o trio foi até a casa do dono do mercado, que fica no primeiro andar do estabelecimento, e roubou R$ 17 mil e um notebook. Os criminosos também abordaram um auxiliar de serviços gerais e levaram um celular e R$ 500, conforme informou a PM.