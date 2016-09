Trio rouba caminhão com carga de colchões e faz motorista refém em PE

Três adolescentes foram detidos suspeitos de roubar um caminhão que transportava colchões nessa quarta-feira (7) em Cupira, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o motorista estacionou o veículo nas proximidades da Academia das Cidades, no bairro da Cohab, quando foi abordado pelos suspeitos.

Um adolescente de 14 anos estava armado com um revólver, rendeu o motorista e o obrigou a conduzir o veículo até um sítio na zona rural do município, conforme informou a polícia. Os suspeitos deixaram toda a carga do caminhão em um terreno.

Ainda segundo a PM, o motorista foi agredido pelo trio e, em seguida, liberado. A carga e o caminhão foram recuperados. Os adolescentes foram detidos, conduzidos à Delegacia de Polícia Civil local e levados à Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) de Caruaru. (G1)