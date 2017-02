Trio suspeito de assalto a cooperativa de crédito é detido no Sertão de PE

Três homens foram detidos na última sexta-feira (17) suspeitos de assaltarem uma cooperativa de crédito em Santa Terezinha, no Sertão. De acordo com o delegado Ubiratan Rocha, dois dos supostos assaltantes foram encontrados após uma ação realizada pelas polícias de Pernambuco e da Paraíba.

Ainda segundo o delegado, um dos suspeitos foi detido em flagrante no município de Teixeira, na Paraíba. “Ele foi ouvido e liberado, já que não havia nada contra ele. Um foi preso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e está no Presídio de Pinheiros 3. O outro foi encontrado em São José do Egito e foi levado para a cadeia do município”, detalhou Ubiratan.

O delegado também informou que um quarto suspeito conseguiu fugir e – até a publicação desta matéria – não foi localizado.

Com os suspeitos foram apreendidos documentos, roupas, celulares, uma arma de fogo e três veículos comprados com o dinheiro do roubo. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São José do Egito.

O crime

Três criminosos armados assaltaram uma cooperativa de crédito em Santa Terezinha. De acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos se passou por cliente. Os outros dois criminosos chegaram em um carro. Eles estavam armados com pistola e revólver. O trio rendeu o gerente e funcionários do estabelecimento.

Ainda de acordo com a polícia, os criminosos conseguiram levar uma quantia em dinheiro – que não foi informada – além de celulares dos funcionários e de um cliente. Os suspeitos também roubaram o colete e uma arma de um segurança do estabelecimento, além de um equipamento de gravação das câmeras de monitoramento. Na fuga, o trio utilizou um táxi roubado. (G1)