Triunfo tem rodízio de abastecimento de água reduzido após barragem ‘sangrar’

Triunfo teve o rodízio de abastecimento de água reduzido após a barragem de Brejinho “sangrar”. O reservatório, localizado no município do Sertão, tem capacidade para armazenar 283 mil m³ de água e foi beneficiado pelas chuvas registradas na região.

De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), o manancial estava em colapso desde setembro de 2016. O novo calendário de um dia com água e oito dias sem já está em vigor no município, conforme informou a Compesa.