A TV Jornal iniciou nesta segunda-feira (19) uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Serra Talhada. Obedecendo ao sorteio o primeiro entrevistado foi o candidato do PCdoB, Otoni Cantarelli, amanhã às 12 horas será a vez do prefeito Luciano Duque (PT) e no dia 21 o candidato do PR, Victor Oliveira.

Assista abaixo a entrevista de Otoni Cantarelli.

Via Caderno 1