UAST prepara a 2ª Feira de Ciências e Mostra Científica de Serra Talhada

A UAST/UFRPE (Unidade Acadêmica de Serra Talhada) começa a preparar a 2ª Feira de Ciências e Mostra Científica de Serra Talhada, o edital está disponível no site www.feiradeciencias.net, e segundo as informações, às inscrições já estão abertas.

A 1ª Feira de Ciências realizada pela UAST aconteceu em 29 de outubro de 2014 e durou três dias, indo até o dia 31 de outubro. A feira aconteceu no Ginásio de Esportes Egídio Torres de Carvalho e reuniu alunos de 17 escolas, entre particulares, estaduais e municipais. Naquela oportunidade foram 31 trabalhos envolvendo 91 alunos foram apresentados e 10 foram selecionados. Para os organizadores a Feira significa ‘um salto para ciência do sertão do Pajeú’.

Esta segunda edição está marcada para acontecer nos dias 19, 20 e 21 de outubro. No dia 19 deverá acontecer a abertura no auditório da Câmara de Vereadores local, nos dias 20 e 21 acontece a Feira no Ginásio Egídio Torres de Carvalho. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 10 de outubro.

