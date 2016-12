UFPE anuncia fim das ocupações estudantis nos prédios da instituição

Os estudantes que ocupavam oito prédios da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) deixaram as unidades nessa sexta-feira (23). Segundo a assessoria da UFPE, os manifestantes cumpriram o acordo firmado com a reitoria da instituição na última quarta-feira (21). Segundo a assessoria da UFPE, uma vistoria está sendo feita nos prédios ao longo da tarde.

As ocupações na UFPE tiveram início no dia 24 de outubro. A iniciativa dos movimentos estudantis tentou barrar a proposta de emenda à Constituição (PEC) nº 55, que limita os investimentos do Governo Federal em áreas como educação e saúde e foi aprovada em segundo turno no Senado no último dia 13 e segue para sanção presidencial.

Em troca da desocupação dos prédios, a UFPE concordou em suspender o calendário acadêmico nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, para discuti-lo e aprová-lo durante uma reunião, que foi realizada nesta sexta. A nova data de reinício das aulas do segundo semestre é 9 de janeiro e o término será no dia 8 de fevereiro. O ano letivo de 2017 começa no dia 6 de março.

Além da subscrição dos estudantes, o termo foi assinado por representantes da gestão da UFPE, do Ministério Público Federal (MPF), da Defensoria Pública da União e da Frente Juristas Pela Democracia. No documento, a Reitoria também se comprometeu a criar quatro Grupos de Trabalho (GTs) para tratar de temas como segurança, orçamento, assistência estudantil e restaurante universitário.

A ocupação dos estudantes da UFPE abrangeu o Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH); o Centro de Artes e Comunicação (CAC); o Centro de Educação (CE); o Centro de Biociência (CB) e o Núcleo Integrado de Atividades de Ensino (Niate), que atende o CFCH e o Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA); o Departamento de Enfermagem; e o Núcleo de Educação Física e Desportos (NEFD), todos localizados no campus na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife. Houve ainda ocupações no Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão (CAV), na Zona da Mata Sul, e no Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru, no Agreste.

A Faculdade de Direito do Recife (FDR) foi desocupada voluntariamente pelos estudantes no dia 18 de novembro, após acordo extrajudicial firmado entre o movimento estudantil e a administração da UFPE. A FDR estava sendo alvo de disputa entre estudantes, que ocupavam o prédio desde o dia 10 de novembro, e a Reitoria da universidade, que conseguiu na Justiça uma liminar determinando a reintegração de posse do prédio. A decisão em primeira instância, no entanto, tinha sido temporariamente suspensa por um desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5).

UFRPE

A assessoria da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) comunicou que nove prédios já foram desocupados. O movimento se manteve no Centro de Ensino de Graduação Obra-Escola (Cegoe), situado no campus no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife.

A ocupação da UFRPE teve início na noite de 24 de outubro. Além do Cegoe, o movimento ocupou os prédios Professor Tarcísio Eurico Travassos, onde funciona o curso de biologia, Professor Manoel Amaro, onde ocorrem as aulas de educação física, e a Unidade Acadêmica de Serra Talhada, no Sertão do estado.