UFPE inscreve para 58 vagas de professor substituto

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) oferece 58 vagas para professor substituto. As inscrições para a seleção simplificada têm início na segunda-feira (16) e seguem até o dia 25 deste mês. As oportunidades contemplam um regime de trabalho de 20 ou 40 horas, a depender do interesse da administração, no Campus Recife. As vagas também são para o Colégio de Aplicação e o Centro Acadêmico de Vitória.

Há 47 oportunidades no Campus Recife. São elas: Centro de Artes e Comunicação (8 vagas), Centro de Biociências (1), Centro de Ciências Exatas e da Natureza (6), Centro de Ciências da Saúde (8), Centro de Ciências Sociais Aplicadas (7), Centro de Filosofia e Ciências Humanas (3), Centro de Tecnologia e Geociências (5) e Centro de Educação (9), sendo seis vagas para o Colégio de Aplicação.

O Centro Acadêmico de Vitória (CAV) tem 11 vagas, distribuídas entre os seguintes núcleos: Biologia (1), Enfermagem (5), Nutrição (3) e Educação Física (2).

Os salários variam de R$ 2.104,93 a R$ 5.143,41. Os valores serão determinados conforme o regime de trabalho e a qualificação do professor substituto no momento da contratação. A seleção será composta por julgamento de títulos, prova escrita e/ou prova didática ou didático-prática. O cronograma do processo será informado ao candidato no ato da inscrição.

As inscrições devem ser feitas na secretaria dos departamentos ou núcleos que oferecem as vagas, além da secretaria do Colégio de Aplicação. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira. O edital pode ser conferido no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe) da UFPE.

A taxa cobrada para a inscrição é de R$ 130. Ela deve ser paga em depósito na Conta Única da União, no Banco do Brasil. Para ter isenção de taxa, o candidato terá que comprovar insuficiência de recursos para arcar com o pagamento. (G1)