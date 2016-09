Uninassau divulga resultado do vestibular de Medicina 2016.2.2

Quem se inscreveu no segundo vestibular do curso de Medicina do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) para o semestre letivo 2016.2 já pode conferir se foi aprovado. O acesso ao resultado foi disponibilizado nesta quarta-feira (14) no site do curso. O candidato deve informar nome, CPF ou número de inscrição para realizar a consulta.

O processo seletivo de ampla concorrência é referente a 48 vagas autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC) ainda para o segundo semestre deste ano. Os classificados devem realizar a matrícula entre os dias 15 e 16 de setembro no Bloco G da Uninassau, localizado na Rua Dr. Osvaldo, bairro do Derby, centro do Recife.

Mais informações no edital ou através do telefone: 3413-4611.

Do NE10