UPE abre concurso para contratar médicos neonatologistas

Estão abertas, a partir desta segunda-feira (10), inscrições para um concurso de médicos para atuação em neonatologia no Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco (UPE). De acordo com o edital, disponível no site da UPE, o regime de trabalho dos profissionais é de plantão de 24 horas por semana, divididas em dois plantões semanais de 12 horas cada. As inscrições custam R$ 100 podem ser feitas por meio da internet até o dia 10 de maio.