A Universidade de Pernambuco (UPE) abre nesta segunda-feira (17) as inscrições para o vestibular seriado (SSA). O cadastramento segue 18 de agosto, pela internet. Participam dessa modalidade estudantes que estão cursando o Ensino Médio e optaram por tentar uma vaga na instituição de ensino superior em provas específicas.

A taxa de inscrição custa R$ 95. O pedido de isenção de pagamento deve ser feito entre esta segunda (17) e sexta (21). Para solicitar o não pagamento, o candidato deve comprovar ser assistido por programas do governo federal ou ser dependente de servidor da UPE.

Ao todo, a universidade disponibilizará, em 2018, 3.460 vagas em 55 cursos em 11 unidades de todo o estado. Metade das vagas, ou 1.730 oportunidades, é destinada aos estudantes que optaram pelo sistema seriado, com provas em três anos, e 20% das vagas estão reservadas para cotas sociais.

A outra metade das vagas é preenchida por estudantes classificados através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Assim como no sistema seriado, 20% das vagas são destinadas às cotas sociais.

Provas

As provas serão realizadas nas seguintes datas: 19 e 20 de novembro, pela manhã, para candidatos que estão no terceiro ano do ensino médio. Dias 3 e 4 de dezembro, pela manhã, para candidatos que estão no primeiro ano do ensino médio. E dias 3 e 4 de dezembro, à tarde, para quem cursa o segundo ano do ensino médio.

Para o SSA 1 e 2, são quatro horas de duração, com 44 questões de língua portuguesa, matemática, física, língua estrangeira e filosofia no primeiro dia. No segundo dia, os estudantes tem a responder 46 perguntas divididas entre biologia, química, história, geografia e sociologia.

Para os estudantes da última etapa do SSA, cada dia de prova tem duração de 4h30. No primeiro, são respondidas 42 questões divididas entre língua portuguesa, matemática, língua estrangeira e filosofia, além da redação. No segundo dia, são questões de física, biologia, química, história, geografia e sociologia, totalizando 58 questionamentos.

As provas do Enem, neste ano, vão acontecer nos dias 5 e 12 de novembro. O ponto de corte da universidade é de 300 pontos em cada área de conhecimento e 350 pontos na redação.

Novidade

Este ano, a UPE terá como novidade para o vestibular o curso de engenharia de materiais, no Campus Benfica, na Zona Oeste do Recife. São oferecidas 20 vagas.

Do G1