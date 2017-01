UPE divulga gabarito do primeiro dia do vestibular seriado do 1º ano do Ensino Médio

A universidade de Pernambuco (UPE) divulgou, na tarde dessa segunda-feira (09), o gabarito das provas do Sistema Seriado de Avaliação do 1º Ano do Ensino Médio (SSA 1). As provas foram realizadas durante a manhã por 17.114 feras em todo o estado. Os candidatos realizaram provas de Língua Portuguesa, Matemática, Física, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), e Filosofia.