UPE divulga listão dos aprovados na 3ª fase do vestibular seriado

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou, na tarde desta quinta-feira (12), o listão dos aprovados no Sistema Seriado de Avaliação (SSA) – 3ª fase. A relação conta com 1.730 estudantes classificados para preencher as vagas em 53 cursos de graduação. As matrículas acontecem nos dias 30 e 31 de janeiro, para os aprovados nos cursos de 1ª e 2ª entradas, e 1º de fevereiro, para os retardatários.

O resultado pode ser consultado aqui.

Encabeçando o topo da lista, está a estudante Raíssa Batista de Miranda Pimentel, com média 86,90. “Daqui pra frente, é tentar melhorar cada vez mais porque aqui é só o começo, só a nossa entrada, não acabou aqui ainda. É difícil explicar com palavras, mas estou muito feliz mesmo”, comemorou.

O 2º lugar geral ficou com o estudante Alessandro Henrique de Oliveira Cabral Júnior, que conquistou uma vaga no curso de Engenharia Eletrotécnica com a média de 84,33. A 3ª maior nota veio do curso de Medicina, com Lucas Rodrigues Pereira de Albuquerque Ferreira, que tirou 84.03.

Os três primeiros lugares do sistema de cotas, voltado para estudantes oriundos de escolas públicas, foram do curso de Medicina. Éster Morais Reis conquistou a maior nota entre os cotistas, com 79,00. “Estou feliz por estar dentro, estou muito satisfeita. Meu objetivo era passar, estava muito focada nisso, mas não estava esperando [o 1º lugar]”, contou. Ela foi seguida por Gabriel Pereira Moura, que ficou no 2º lugar ao tirar 75,50, e por Haíssa Maria Augusto Soares, com média 72,44, na 3ª posição.

Matrículas

Nos dias 30 e 31 de janeiro, o turno da manhã é destinado às matrículas dos estudantes de cursos da 1ª entrada, que podem se matricular das 8h às 12h. Já à tarde, nesses dois dias, acontecem as matrículas dos alunos dos cursos de 2ª entrada, no horário das 13h às 17h. Os candidatos retardatários classificados nas duas entradas devem realizar a matrícula no dia 1º de fevereiro, das 8h às 12h.

As matrículas dos cursos oferecidos no Recife e em Camaragibe devem ser feitas na Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da UPE (Fensg), localizada na Rua Arnóbio Marques, 310, Santo Amaro. Os estudantes classificados nos cursos oferecidos no interior devem se matricular nas unidades correspondentes aos cursos ao qual se inscreveram, conforme consta no edital do vestibular.

Os aprovados que não se matricularem nas datas citadas serão automaticamente desclassificados. O primeiro remanejamento será divulgado em 14 de fevereiro, a partir das 17h. (G1)