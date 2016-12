Usuários do Sertão podem acessar serviços por aplicativo do Detran-PE

Os usuários do Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) podem acessar os principais serviços através de um aplicativo de celular ‘Detran Mais Fácil’. A ferramenta disponibiliza agendamentos online para atendimentos das áreas de Habilitação de condutores e de Veículos. O download do aplicativo é gratuito.

De acordo com o coordenador da 8º Ciretran em Petrolina, Wenderson Batista, os principais serviços que já estão disponíveis no site do Detran estão sendo oferecidos também no aplicativo. “É um aplicativo de fácil manuseio e não paga nada para baixar e pode fazer tanto o agendamento como a consulta da habilitação, tem serviços do setor de habilitação como os principais agendamentos dos serviços voltados a veículo”, esclarece.

O aplicativo foi criado para facilitar o acesso aos serviços que o cidadão busca no Detran Pernambuco. “Muitas vezes uma simples consulta evita que o cidadão venha até o ponto de atendimento, perdendo tempo. A pessoa quer fazer uma transferência pega o celular e agenda para não imprimir e gastar papel. Ele deixa salvo no próprio celular, chegando aqui 15 minutos antes do horário agendado”, explica.

O link para baixar o aplicativo pode ser encontrado no site do Detran-PE. (G1)