Veículo que pertencia homem assassinado em Triunfo é localizado incendiado

Nessa quinta-feira (15), por volta das 12h00, Policiais Militares do 14º BPM, localizaram uma motocicleta totalmente queimada, o que sobrou do veículo foi encontrado no Sítio Mariri, zona rural do município de Santa Cruz da Baixa Verde, Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, após denúncias anônimas à 3ª Companhia de Polícia da cidade de Triunfo, dando conta do veículo queimado e que o mesmo pertencia a José Antonio da Silva, conhecido como “Zé de Dóia”, 54 anos, assassinado na manhã da última quarta-feira (14), na Serra do Brocotó. De posse da denuncia, o efetivo da 3ªCPM, sob o comando do Cap Nunes, se deslocou ao endereço, onde confirmaram a veracidade do fato, a motocicleta estava totalmente queimada, porém pela numeração do chassi, conseguiram identificar a placa do veículo. O Policiamento manteve contato com familiares da vítima, os quais conformaram que a motocicleta queimada foi a mesma roubada de “Zé de Dóia”.

Diante dos fatos, o efetivo repassou a ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil de Triunfo, responsável pelas investigações.

De Nayn Neto