Veículo tomado de assalto em Serra Talhada é recuperado em Belém do São Francisco

Na tarde dessa segunda-feira (21), Policiais Militares da 1ª CIPM, recuperaram um VW Gol, cor preta, placa KJL-2986/Serra Talhada-PE. o fato aconteceu na estrada do Poço da Pedra, zona rural do município de Belém do São Francisco, no Sertão de Itaparica.

Segundo a Polícia Militar, os ocupantes do veículo ao avistarem o efetivo do GATI/1ªCIPM, empreendeu fuga e efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram imediatamente. Após a troca de tiros, os bandidos abandonaram o veículo e se evadiram pela caatinga, tomando destino ignorado. No veículo, foi apreendido pavios de dinamites, munições e outros materiais. O efetivo do GATI ainda continua no local, realizando buscas, porém, até fechamento desta matéria, ninguém foi preso.

O veículo VW Gol, foi roubado por dois homens desconhecidos, no bairro Borborema, na cidade pajeuzeira de Serra Talhada, no último domingo (20). Provavelmente os assaltantes são bandidos foragidos da investida frustrada contra o carro-forte da Preserve, acontecido na última sexta-feira (18), na PE-365, entre o distrito de Jatiúca e a cidade de Santa Cruz da Baixa Verde, onde os bandidos foram surpreendidos pela polícia e fugiram na caatinga.

Via Nayn Neto