Veja as vagas de emprego para esta quarta-feira (21) no Sertão de PE

Foram divulgadas nesta quarta-feira (21), as vagas de emprego disponíveis para a cidade de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. As oportunidades são disponibilizadas pela Agência do Trabalho de Pernambuco.

Salgueiro

Atendimento ao público: 07h às 13h

Contato: (87) 3871.8467

Vagas Função Escolaridade Experiência Observação 01 Vendedor interno Com experiência na CTPS Possuir CNH 01 Chefe de serviço de limpeza Ensino Médio completo Com experiência na CTPS 01 Auxiliar financeiro Ensino Superior completo Com experiência na CTPS 01 Supervisor de vendas Com experiência Possuir Habilitação AB