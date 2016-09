Vem aí a 1ª Copa Bom Jesus de Futsal em Serra Talhada

Vem aí a 1ª Copa Bom Jesus de Futsal categoria aberto que será realizada do dia 19 à 24 de setembro no Ginásio do bairro Bom Jesus em Serra Talhada. A copa homenageará Damião Feitosa.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na Rua Capitão Arlindo Rocha, mais conhecida por “Rua 4”, Nº 1160, bairro Bom Jesus, ou pelos fones: (87) 9.9966-3209 (Diego), (87) 9.9973- 9048 (Leandro Alves), (87) 9.9921-6776 (Valdemir Tomaz) ou (87) 9.9962-2269 (Luan Ewerson).

Premiação: primeiro e segundo lugar, troféu e medalhas.