Vem aí muita chuva para o Nordeste

Uma grande mudança no tempo já está acontecendo sobre o centro-norte do Brasil nesta madrugada de sexta-feira, 10 de fevereiro, e será sentida nos próximos dias. Uma combinação da circulação dos ventos, em vários níveis da atmosfera, vai aumentar bastante a concentração de umidade favorecendo a formação de grandes e fortes áreas de instabilidade. A Região Nordeste será bastante beneficiada pela chuva volumosa.

A expectativa é de grandes acumulados de chuva entre os dias 10 e 15 de fevereiro. Neste período, o tempo ficará carregado com chuva frequente e de forte intensidade especialmente pelo interior do Nordeste, mas também sobre vários estados da Região Norte e em parte do Centro-Oeste. Até algumas áreas do Sudeste poderão sentir o efeito das grandes áreas de instabilidade.

Por que a chuva vai aumentar muito?

Há dias os modelos meteorológicos estão indicando esse aumento da chuva , desta vez em grande volume e por diversos especialmente do Nordeste e do Norte do Brasil. Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, o interior de Pernambuco, da Paraíba, até áreas do sertão de Sergipe e de Alagoas devem ser beneficiadas pela chuva volumosa nos próximos dias.

Essa previsão de chuva poderá superar os 200 mm em diversas áreas e é semelhante a situação que ocorreu no Brasil em janeiro de 2016, quando volumes de chuva muito elevados foram observados. Na época, foi observada a influência da Oscilação Madden-Julian (OMJ).

