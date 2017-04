Vem aí o IV Festival Vamos Fazer Poesia em São José do Belmonte

O Jornal Desafio, através do seu diretor-presidente, o poeta Iranildo Marques, realiza no final do mês de abril, data que marca o seu aniversário, o Festival Vamos Fazer Poesia! Neste ano, será realizado precisamente no dia 29 de abril. A inscrição é feita através das redes sociais, principalmente pelo Facebook. Poetas de todo Nordeste participam desde a primeira edição. O projeto tem como finalidade, apoiar e preservar os poetas glosadores. Em cada ano, são divulgados quatro MOTES e os poetas GLOSAM e enviam através de e-mail e consequen-temente serão selecionados e editados através de uma coletânea que será lançada no dia do evento, onde uma banca de jurados, irão classificar os 10 melhores poetas do ano. O primeiro colocado receberá uma autorização para ser publicada a sua obra literária (POESIA), serão 500 exemplares contendo 100 páginas e os demais serão agraciados com um troféu. O convite segue nas redes sociais e a inscrição estará aberta até o dia 30 de março. Qualquer poeta poderá participar da festa da poesia, basta fazer a inscrição. Veja abaixo o convite que circula no Facebook.

O IV FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA, será realizado na cidade de São José do Belmonte-PE, 45 km de Serra Talhada-PE, no dia 29 de abril de 2017, no CLUBE DE CAMPO RANCHO DAS ÁGUAS.

Adquira já sua mesa para o IV Festival Vamos Fazer Poesia pelos fones: (87) 9.9956-4137 / (87) 9.99564133

A abertura do evento será às 12h com os repentistas: VALDIR TELES E DIOMEDES MARIANO.

Às 13h os poetas subirão ao palco para declamar (ler) os versos.

Às 17 ou 18h, após todos os poetas se apresentarem, acontecerá o anúncio dos 10 melhores poetas do ano e o GRANDE VENCEDOR DO FESTIVAL.

Logo após, haverá forró Pé-de-Serra, até certas horas da noite.

Cada poeta pré-inscrito, confirmará através do Facebook ([email protected] ) a inscrição ou através do e-mail: [email protected] ) Em seguida será enviado o edital do Festival.

A inscrição custará R$ 50,00 e o poeta receberá um exemplar da obra editada com todos os poetas participantes no dia do evento.

O IV FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA, homenageará O POETA ZÉ DE CAZUZA, que se fará presente.

E a Homenagem Póstuma desse ano será para o grande POETA JOSÉ LOPES NETO – ZÉ CATOTA.

OS MOTES PARA SEREM GLOSADOS SÃO:

MOTE 01:

O JORNAL DESAFIO MARCA A HISTÓRIA

REGISTRANDO AS NOTÍCIAS DO SERTÃO!

(Mote do poeta idealizador do festival: Iranildo Marques-relacionado ao Jornal Desafio que patrocina o evento e completou 28 anos de história)

MOTE 02:

“VOCÊ QUER, SEM QUERER, NÃO SE LEMBRAR

MAS DE MIM TEM SAUDADES TODO DIA!”

(Charliton Patriota)

MOTE: 03:

“NO OITÃO DUM CASEBRE ABANDONADO

UM PASSADO FELIZ MAGOA A GENTE”

(Zé de Cazuza)

MOTE: 04:

“O NORDESTE É UM CELEIRO

DE CULTURA E COISA BOA”

(Diomedes Mariano)

Poetas já confirmados:

001 – Iranildo Marques – Serra Talhada-PE

002 – Plácido Plácido F. do Amaral Jr. – Caicó-RN

003 – Jadson Lima – Serra Talhada-PE

004 – Melchior Sezefredo Machado – João Pessoa-PB

005 – Rena Bezerra – São José de Princesa-PB

006 – Jmarley Saraiva – Barro-CE

007 – João Bosco Santos-Poção-PE

008 – Otacilio Pires – Tabira-PE

009 – Jonnata Henrique – Brejo da Madre de Deus-PE

010 – Eliane Valença Correia – Recife-PE

011 – Vinícius Vinicius Sales – Exu-PE

012 – Damião De Andrade Lima- São José do Egito-PE

013 – Armando Medeiros -Princesa Isabel-PB

014 – Henrique Brandão – Serra Talhada-PE

015 – Simplício Lira Pio – Serra Talhada-PE

016 – João Luckwu – Serra Talhada-PE

017 – Toinho de Triunfo – Triunfo-PE

018 – Lucenir Silva – Triunfo-PE

019 – Anchieta Dali – S. J. do Belmonte-PE

020 – José Ferreira Júnior – Serra Talhada-PE

021 – Junior Vieira – Brejo da Madre de Deus-PE

022 – José Gomes – Calumbi-PE

023 – Magnus Kelly – Caicó-RN

024 – Francisca Araújo – Iguaracy-PE

025 – Poetisa Juciana Miguel – Quixadá-CE

026 – Edmilton Torres – Pesqueira-PE

027 – Silvano Lyra – Olinda-PE

028 – Zeza Holanda Itapipoca-CE

029 – Francisco Maia – Caicó-RN

030 – Lucélia Santos – Patu-RN

031 – Kayo Ramos – Afogados da Ingazeira-PE

032 – Jayres Fernandes – Teixeira-PB

033 – Neci Lopes de Almeida – Itapetim-PE

034 – Maria Merces Moura- Lustosa-BA

035 – Israel Batista de Sousa- Várzea Alegre-CE

036 – Maurílio Américo – Rio Grande do Norte

037 – Maria de Jesus – Serra Talhada-PE

038 – Renato Santos – São José do Egito-PE

039 – Galdencio Pereira – Sertânia-PE

040 – France QM – Fortaleza-CE

041 – Carlos Renier Azevedo -Montes Claros-MG

042.- Gilberto Cavalcante – Santa Terezinha-PE

043 – Risollene Sílva Santos – S.V. do Seridó-PB

044 – Natanael Silva – Santa Rita-PB

045 – Ely Cabral – João Pessoa-PB

046 – Amauri Sales – Camalaú-PB

047 – Nilma Souza – Riacho de Santana-RN

048 – Everaldo Leite – São José do Egito-PE

049 – Robson Renato Sales do Nascimento – Pau dos Ferros-RN

050 – Francisco Evangelista – Ilha de Paquetá – RJ

051 – Neto Caçula – Princesa Isabel-PB

052 – Luiz Gonzaga – Limoeiro do Norte-CE

053 – Bandeira Jr. Caucaia-CE

054 – Angelica Costa – Camalau-PB

055 – Raul Levyr – Juazeiro do Norte-CE

056 – Luiz Esperantivo – Orobó-PE

057 – Maria da Silva Farias – São José do Egito-PE

058 – Acrísio Pereira – Brejo Santo-CE

059 – Karl Marx – Serra Talhada-PE

060 – Mundoca Neto – Lavras Mangabeira-CE

061 – Nelson Nunes Farias – Prata- PB

062 – Ramon Medeiros -Patos-PB

063 – Valter Leal – Pesqueira-PE

064 – Severino Araújo – Jaboatão dos Guararapes-PE

065 – Kayson Oliveira – São José do Belmonte-PE

066 – Cicero Moraes – São José do Belmonte-PE

067 – Sônia Gervásio – Caruaru-PE

068 – Jennifer Amorim – Cabo de Santo Agostinho-PE

069 – Severino Melo – Recife-PE

070 – Jadilson Ferraz – Petrolândia-PE

071 – Estela Mares – Cabo de Santo Agostinho-PE

072 – Lucas Andrade – Caicó-RN

073 – Vanilson Cabeção – Serra Talhada-PE

Poetas que participaram do III Festival Vamos Fazer Poesia

Inscrições abertas até o dia 10 de abril.

Poetas de todo o Nordeste!

Atenção meus amigos poetas!

OS MOTES NÃO PODERÃO SER GLOSADOS

E DIVULGADOS EM REDES SOCIAIS!