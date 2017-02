Vendas de ar-condicionado e ventilador aumentam em Salgueiro

Com a chegada do verão e aumento da temperatura, as vendas de ventilador e ar-condicionado aumentaram em Salgueiro, no Sertão pernambucano. Devido a grande procura, algumas lojas na cidade já estão sem os produtos no estoque.

Em um estabelecimento comercial na Zona Central de Salgueiro, o estoque de ar-condicionado acabou há uma semana e as opções de ventiladores agora são poucas. “A gente chega a vender 60 a 70 ventiladores por semana. Aqui o clima é horrível, quente, quente mesmo, a demanda é grande”, explica a vendedora Edilza Lins.

O técnico de enfermagem Isnard Barros precisou comprar mais aparelhos de ventilador para casa. Segundo ele, os da residência não são suficientes. “Lá na minha casa a gente tem dois ventiladores, ar-condicionado, mas não deixa de ter aquele calor, o clima sempre é quente”, disse.

Em uma outra loja da cidade, os ventiladores são os produtos mais procurados nesta época do ano. “As vendas aumentaram cerca de 20%. Ar-condicionado está até em falta devido a procura”, ressaltou a gente Sidnéia Dantas.

A doméstica Vanessa Azevedo também foi a loja a procura de mais um aparelho. “Tem quatro ventiladores em casa. Em cada quarto tem um e um na sala e ainda não está dando conta, porque o calor está demais. Tem que colocar mais um na cozinha para conseguir fazer o almoço”, explicou. (G1)