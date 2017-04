Vendedor é assaltado e espancado na PE-390 próximo ao aeroporto de Serra Talhada

No final da tarde dessa segunda-feira dia (17), mais um assalto foi registrado na PE-390 entre Serra Talhada e Nazaré do Pico, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, a vítima um vendedor serrata-lhadense que fazia o trajeto pela PE-390 em seu veículo, um Montana de cor branca, e placa KHD-1030, foi interceptado por elementos que estavam em um veículo de cor preta, nas proximidades do trevo de acesso ao aeroporto, onde a vítima foi espancada e sendo subtraído dele a quantia de R$ 800,00.

Após a prática do crime os assaltantes fugiram. Já o vendedor seguiu para a cidade de Floresta onde prestou queixa na DP local. A Polícia Civil investiga o caso.

Do Blog O Povo com a Notícia