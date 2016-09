Vereador suspeito de agiotagem vai responder em liberdade

O vereador de Escada, na Mata Sul de Pernambuco, preso suspeito de agiotagem foi solto na tarde dessa quarta-feira (14). De acordo com o delegado Rogaciano Campos, ele vai responder ao caso em liberdade após determinação judicial.O parlamentar, que não se candidatou à reeleição, estava com armas e projéteis no momento da prisão.

A captura aconteceu na última terça-feira (13), em um posto de combustíveis localizado às margens da BR-101 Sul, quilômetro 133, em Escada. Em seguida, os agentes foram até a casa do vereador., onde encontraram uma espingarda calibre 12, de repetição, uma pistola 380, projéteis, dezenas de cheques, notas promissórias no valor de R$16.742. Também recolheram agendas com anotações de valores referentes a possíveis devedores.

Na mesma ação, os policiais civis autuaram a empregada doméstica do parlamentar. Ela foi apontada como responsável por ocultação de arma de fogo. A trabalhadora pagou fiança e acabou sendo liberada para responder ao processo em liberdade. (G1)