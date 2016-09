Viatura da Polícia Militar e motocicleta colidem na BR-232 em Serra Talhada

O acidente aconteceu por volta das 14h30, desta segunda-feira (05), na BR-232, no cruzamento próximo a Cassimiro Pneus, na Avenida João Gomes de Lucena, na cidade de Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo populares, a viatura do 14º BPM cruzava a via, sentido batalhão e a motocicleta, conduzida por um professor do IFPE, seguia na rodovia, quando colidiram no meio da pista de rolamento. O motociclista saiu apenas com escoriações e os policiais não tiveram nenhuma lesão. Houve apenas danos materiais. O motociclista foi socorrido para o Hospam, para atendimento médico.

Via Nayn Neto