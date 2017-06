Vicente Nery doa cachê de show depois de completar 55 apresentações em Serra Talhada

O cantor Vicente Nery, famoso por abraçar causas sociais, fez mais uma boa ação na noite da última quarta-feira (28). O forrozeiro doou o cachê arrecadado no show da cidade de Serra Talhada, em Pernambuco, para três ONGs serra-talhadenses. “Nada mais justo. Tentei devolver a Serra Talhada, um pouquinho do carinho que o povo dessa cidade tem por mim”, afirma Vicente. Não é à toa que o cearense chegou ao número de 55 apresentações no município pernambucano, sendo um dos artistas que mais passou pelos palcos da capital do xaxado.

A doação foi feita à APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), que trabalha na inclusão de pessoas com deficiência. A APAE tem como principal missão prestar serviços de assistência social no que se diz respeito à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência, conscientizando a sociedade. À OSEP, que é um centro de recuperação para dependentes químicos, também recebeu parte do dinheiro doado. Quem também foi contemplada com a doação, foi o grupo de voluntários Amigo Quatro Patas, que realiza o trabalho de proteção, acolhimento e adoção de animais de rua no município.

SOBRE VICENTE NERY

Vicente Nery é um dos poucos artistas que agrada ao público de A à Z. É dono de uma voz inconfundível, de um carisma inigualável e de canções que embalam milhares de fãs apaixonados, que o acompanham por mais de duas décadas. Vicente Nery, um dos nomes mais respeitados no mercado musical, é também amado pelos cearenses por representar o nosso estado mundo a fora.