Victor Oliveira faz caminhada na Cohab em Serra Talhada e diz que não tem medo de ‘pesquisa manipulada’

O candidato à prefeito de Serra Talhada, Victor Oliveira (PR), pela ‘Frente Popular de Serra Talhada’, escolheu o bairro da Cohab para fazer uma caminhada, juntamente com o seu candidato a vice-prefeito o radialista Marquinhos Dantas e vários dos seus candidatos a vereadores.

No evento, prestigiado por uma multidão de simpatizantes, o candidato, seguindo sua tradição, caminhou nas ruas apertando mãos, distribuindo abraços e sorrisos e mais ainda, se disponibilizando para ‘selfies’ solicitadas pelos simpatizantes.

No seu discurso, antes da caminhada, se contrapondo ao discurso do prefeito Luciano Duque (PT) que comemorou em outro bairro os números da pesquisa que lhe coloca na dianteira da corrida eleitoral, Victor disse que “não tenho medo de pesquisas manipuladas… eu não tenho medo disso não. Não vou inventar outra pesquisa nem dizer número para ninguém, porque o que me importa é olhar no olho da população e saber que ela está com a gente… e saber que o coração delas está com a gente, querendo mudar por mudanças, querendo mudar por melhorias pra Serra Talhada“, disse ele e frisou que o bairro “assim como outros foi esquecido pela prefeitura, e esse prefeito tem a cara de pau de querer ficar mais quatro anos“.

A Assessoria do candidato informou que neste sábado, pela manhã ele fará visitas pontuais e no início da tarde irá receber o governador Paulo Câmara no aeroporto da cidade, onde Câmara, juntamente com o secretário de Transportes do Estado, irão assinar a Ordem de Serviço para pavimentação da PE-414 e também da reforma da pista do aeroporto Santa Magalhães. Em seguida, às 15:30 horas o candidato do PR participa, juntamente com Sebastião Oliveira, com o governador Paulo Câmara e outras lideranças políticas da carreata que tem concentração marcada para 15 horas na Malhada, no Bom Jesus.

Do Caderno 1

Foto: Leidiane Rodrigues/C1