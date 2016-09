Victor Oliveira visita bairro da Cohab e tem apoio de Sebastião Oliveira

Na noite desta sexta-feira (16), o candidato do PR, Victor Oliveira, acompanhado do seu vice, Marquinhos Dantas e de diversas lideranças, arrastou mais uma vez uma multidão de simpatizantes no porta a porta que fez no bairro da Cohab.

Já no início do trajeto, o candidato contou com um reforço de ‘peso’, no seu time, a presença do secretário de Transportes do Estado, Sebastião Oliveira, que momentos antes havia participado de dois eventos de assinatura de ordens de serviço, uma no bairro Vila Bela, onde assinou uma ordem de serviço para construção do acesso ao bairro, uma obra orçada em R$ 400 mil e a no distrito de Varzinha deu ordem de serviço para construção das margens da BR 232, aí, uma obra no valor de R$ 1;200 milhão.

O secretário aproveitou sua passagem por Serra Talhada para participar da caminhada do seu candidato no bairro da Cohab.

A coordenação da campanha de Victor comemorou o sucesso do evento, segundo eles, “cada dia que passa cresce mais as adesões a nossa candidatura“, disse um coordenador e anunciou que neste sábado, Victor Oliveira, juntamente com o seu vice e diversas lideranças, fará visita ao bairro do IPSEP, “no chamado Ipsep 2, vamos nos concentrar a partir das 17 horas em frente a creche do bairro“, informou.

Do Caderno 1