Vídeo: chuvas caídas fazem córregos e riacho transbordarem em Serra Talhada

A chuva voltou a cair na região do Pajeú, no Sertão de Pernambuco. Em Serra Talhada as primeiras pancadas começaram por volta de 20h dessa quinta-feira (16) e se estenderam até o amanhecer de hoje, variando entre intensa e moderada.

Fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que o volume de águas trouxe de volta fenômenos já quase esquecidos nesse período de cinco anos de estiagem. Na comunidade rural de Tauapiranga, o morador filmou um córrego com bastante água seguindo em direção a um importante riacho que corta aquela região.

Além de aliviar a situação do abastecimento d’água potável, as chuvas devem trazer em breve mais pastagem para os animais e, tendo regularidade como está previsto, melhorar produção de grãos, como milho e feijão, por exemplo, geralmente cultivados nessa região.

