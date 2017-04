As chuvas que caíram ao longo do fim de semana em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, mudaram o cenário em muitas localidades da zona rural. Pequenos barreiros e barragens estão cheios e açudes que não acumulavam água há mais de cinco anos transbordaram.

Um exemplo é no Riacho São Domingos na Fazenda Barra, confira no vídeo: