Vídeo: Fã agarra Simaria à força e leva soco de Simone durante show na Bahia

A cantora Simone, que faz dupla com Simaria, deu um soco em um fã depois que ele subiu ao palco e atacou a irmã dela durante um show em Amargosa, cidade que fica a cerca de 240 quilômetros de Salvador, na noite deste domingo (25).

“Rapaz… Vocês vão me perdoar, mas na hora que vi o cara derrubar minha irmã no chão, eu meti a porrada nele. Quem tem irmã sabe… Eu dou minha vida pela minha irmã, e numa situação dessa meu insisto de irmã fala mais alto. Que coisa absurda! Quer beijar, beija com carinho e cheira, miséria”, disse Simone após o ocorrido.

O fato foi registrado em vídeo pelo público que conferia o show. Simaria não ficou ferida. As informações são do Bocão News.