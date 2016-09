VÍDEO: Farmácia é assaltada pela quarta vez em Serra Talhada

Na manhã desta segunda-feira (19), por volta das 08h00 da manhã, um homem não identificado, de posse de uma arma de fogo, praticou um assalto na Farmácia da Economia, na Rua Antonio Alves da Silveira, bairro São Cristóvão, na cidade de Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo as testemunhas, o homem adentrou no estabelecimento, levantou a camisa, mostrou uma arma de fogo e anunciou o assalto, subtraindo o celular de umas das vítimas e todo o apurado do caixa, valor não revelado, fugindo em seguida, tomando destino ignorado.

O proprietário da Farmácia da Economia, em contato com o Portal NN disse que já pensou até em fechar o estabelecimento pois esse é o quarto assalto que já foi vítima e não aguenta mais trabalhar para dar dinheiro a ladrão.

Veja as imagens do momento do assalto, se reconhecer o assaltante, informe à Polícia: