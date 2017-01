Vídeo mostra festa com drogas e álcool em presídio feminino no Recife

Em meio à crise carcerária , imagens feitas em Pernambuco evidenciam a perda de controle de gestão em um presídio para mulheres. Um vídeo, que teve autenticidade confirmada pelo Governo do Estado, mostra uma festa de com direito a álcool e drogas realizada pelas presas da Colônia Penal Feminina do Recife, no Engenho do Meio, na Zona Oeste da cidade. [Veja vídeo abaixo]

Nas imagens, é possível ouvir as detentas chamando o evento de “Bonde do Prato”, em referência ao consumo de drogas, possivelmente cocaína. Na gravação, presidiárias também aparecem com celulares e tiram fotos, enquanto dançam e ouvem música. A maioria se exibe com copos na mão e o clima é de animação.

As imagens são do dia 31 de dezembro de 2016 e seriam da festa de réveillon, segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Pernambuco (Sindasp-PE). Segundo o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, a festa foi em comemoração ao aniversário de uma das detentas. O vídeo acabou parando nas redes sociais, no domingo (8). O link chegou ao WhatsApp da Globo Nordeste nessa terça (10).

O secretário Pedro Eurico disse que as presidiárias receberam as devidas punições. Um inquérito administrativo foi aberto para apurar as circunstâncias da festa. “Isso é afrontoso. Nove [presas] foram identificadas por consumo de drogas, estão em celas de disciplina e vão responder a inquérito administrativo”, afirmou Pedro Eurico. (G1)