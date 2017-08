Vídeo: “Rei das Serpentes e o Menino Ruim da Peste” de Serra Talhada, foram destaque no programa Pânico na Band

Guilherme Mariano, de 13 anos, ou “o Menino Ruim da Peste” conhecido nacionalmente por seus videos no Youtube ao lado de Haroldo Bauer, o “Rei das Serpentes”, moradores da região ribeirinha da Barragem de Serrinha, no município de Serra Talhada, voltou a ser destaque em rede nacional de televisão na noite deste domingo (13), no Programa Pânico na Band, da Tv Band de São Paulo.

Rodrigo Scarpa, o Repórter Vesgo, viajou até a Capital do Sertão do Pajeú para mostrar um pouco mais da vida do menino peste e também acabou sendo vitima das armações do garoto. (Assista o vídeo):

Via O Povo com a Notícia