Violência Suspeitos de matar travesti a facadas em Alagoas são presos em Pernambuco

Suspeitos na morte de uma travesti em Palmeira dos Índios, no Agreste alagoano, foram presos em uma ação conjunta das polícias de Alagoas e Pernambuco na última segunda-feira (14).

A vítima, Manuel de Melo Junior, 26, conhecida como Mary Montilla, foi morta no último dia 2 de agosto .

Os suspeitos do crime foram identificados como Cícero Pereira dos Santos, conhecido como “Carne Crua”, e Leandro Batista de Sousa.

A ação aconteceu após investigação do delegado, que representou pela prisão preventiva dos acusados pelo crime de homicídio qualificado. Os presos foram recolhidos à Cadeia Pública de Bom Conselho.

À época, o Grupo Gay de Alagoas (GGAL) informou que Mary foi a 12ª vítima LGBT registrada no estado em 2017, sendo que ela foi a 4ª travesti assassinada. O levantamento feito pelo grupo mostra que a maioria das mortes ocorridas em 2017 foram no interior do estado. (G1)