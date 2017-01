Vistoria no presídio de Salgueiro apreende celulares, drogas e armas

Foi realizada nessa terça-feira (24) uma vistoria geral no presídio de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), foram encontrados aparelhos celulares, armas artesanais e drogas. A ação aconteceu com o objetivo de manter a ordem e evitar fugas e tumultos, como têm acontecido em alguns estados brasileiros.

Os policiais apreenderam 247 papelotes de maconha, 83 papelotes de cocaína, oito trouxas de maconha e quatro de maconha prensada, uma trouxa de cocaína e dez cachimbos para uso de crack. Havia droga escondida dentro das paredes das celas.

Também foram encontrados oito celulares e oito carregadores. Além de duas facas e 42 chunchos, que são armas artesanais feitas com pedaços de ferro.

A revista contou com a participação do efetivo do Grupo de Ações Táticas do Interior (GATI), Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (ROCAM), policiais militares do serviço operacional do batalhão com apoio de equipes da Companhia Independente de Operações e Sobrevivência na Área de Caatinga (CIOSAC) e agentes de segurança Penitenciários, da Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco (SERES). (G1)