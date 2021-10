01/10: O dia do Idoso!

Se tornou comum, filhos abandonarem seus pais em asilos, quando eles estão dando “trabalho”. Esquecendo quem no passado deu o sangue, o suor e a vida por eles.

Nesse dia do Idoso e cuidando da sua mãezinha (Iradete Marques) o poeta e produtor cultural, mandou essas Estrofes nas redes sociais em apelo aos filhos ingratos e finalizou o verso dizendo:

(A lei do retorno vem!)

A mão que balança o berço

Desde a sua tenra idade

Merece a sua atenção

Você conhece a bondade…

Abrace e seja feliz

Escute uma voz que diz:

Seja um filho de VERDADE!

Não pense que é caridade

Abraçar quem lhe abraçou

Deu papa, mingau e leite

Quando a fome lhe abordou

Deu remédio e deu meizinha

Na madrugada inteirinha

Com seu choro ela acordou.

Sei que nunca reclamou

Das noites que não dormiu

Balançou você na rede

Deu chá caseiro e pediu

Pra Deus do céu lhe ajudar

Pra você não reclamar

Isso você nunca viu!

O problema que surgiu

Na sua vida foi dela

Ela tudo dava um jeito

Resolver era com ela

Ia dentro do seu ninho

Retirava todo espinho

Da flor que morava nela!

A sua vida era a dela

Vivia pra trabalhar

Os sonhos da sua mente

Era ver você sonhar

Deu de presente uma bola

Mas lhe botou na escola

Pra ver você prosperar!

E o tempo veio a passar

Passando problemas vêm

Você caminha isolado

Às vezes vivendo bem

Esquecendo quem na vida

Fez calo e abriu ferida

Pra dar o que você tem!

Mas, tudo vai, tudo vem

O presente contraria

O que o pensamento dela

Nunca imaginaria

Estar assim precisando

E ver seu filho afirmando

Que um asilo bastaria…

Como quem não desistia

Lembrando assim seu passado…

Toda noite mal dormida

E todo choro embalado

Vivendo sem ter guarida

E num asilo esquecida

Chora o leite derramado!

É triste ser relatado

Mas é preciso escrever

Para alertar os filhos

O que se deve fazer!

Cuidar de quem lhe gerou

Quem deu comida, cuidou…

Não merece padecer!

Ela precisa viver

Com carinho e atenção

Receber o seu cuidado

Procurando a solução!

Nunca ser um filho ausente

Retribuir, ser presente

Dando amor e proteção!

Nesse verso em comoção

Relato o que acontece

A mão que balança o berço

Sempre no final padece

Vendo assim seu filho ingrato

Cuspindo e jogando o prato

Sem abraçar quem merece!

Mas, isso só acontece

Com quem a treva seduz

Quem desconhece a verdade

Vive à sombra de uma LUZ

Não conhece a alegria

De retribuir um dia

A quem lhe mostrou JESUS!

A minha o amor conduz

Com satisfação eu faço

Cuido dela todo dia

Enfrento todo embaraço

Jamais me falta empatia

E seria covardia

Negar-lhe: Beijo e abraço!

Nesse verso vou e faço

Um apelo pra o seu bem

Abrace a sua mãezinha

Dê o amor que’la não tem

Do asilo tire ela

Do contrário espere nela

Que a Lei do retorno vem!

IRANILDO MARQUES

POETA E PRODUTOR CULTURAL

SERRA TALHADA-PE.