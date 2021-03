04 óbitos por COVID-19 são confirmados em Serra Talhada nesta terça, 23

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa no boletim epidemiológico desta terça-feira (23/03) que o município atingiu a marca dos 7.226 pacientes recuperados da Covid-19.

Foram confirmados 21 novos casos positivos da doença nas últimas 24 horas, diagnosticados através de 19 resultados de Swab e 02 exames particulares, sendo 11 pacientes do sexo masculino e 10 do sexo feminino, com idades entre 02 e 72 anos.

O município tem 319 casos em investigação, 35.373 casos descartados, 7.457 casos confirmados, 93 pacientes em isolamento domiciliar, 27 pacientes em internamento hospitalar, 120 casos ativos e 111 óbitos.

O 108° óbito se trata de paciente do sexo masculino, 74 anos, morador do bairro Caxixola. Era hipertenso, diabético e veio a óbito no dia 22/03, no Hospital Eduardo Campos.

O 109° óbito se trata de paciente do sexo masculino, 75 anos, morador da Fazenda Jurema. Era hipertenso, diabético e faleceu no dia 22/02 no Hospital Eduardo Campos.

O 110° óbito se trata de paciente do sexo masculino, 39 anos, morador do bairro Ipsep. Era portador de obesidade e faleceu no dia 22/03 no Hospital Eduardo Campos.

O 111° óbito se trata de paciente do sexo masculino, 58 anos, morador do bairro Bom Jesus. Era hipertenso, diabético e faleceu no dia 22/03 no Hospital Eduardo Campos.

INTERNAMENTOS:

A cidade de Serra Talhada tem nesta terça-feira (22/03) um total de 74 pacientes internados, incluindo pacientes de Serra Talhada e de outras cidades pernambucanas.

O Hospital Eduardo Campos está com 95% de ocupação, com 05 pacientes em leitos clínicos e 57 na UTI. Desse total, são 02 serra-talhadenses na clínica e 15 na UTI.

O HOSPAM está com 80% de ocupação, sendo 08 pacientes internados na UTI. Destes pacientes, 06 são de Serra Talhada.

Nos Leitos de Retaguarda do Hospital São José são 04 pacientes internos, todos de Serra Talhada.

Do vilabelaonline