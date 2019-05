1ᵒ Emprega Serra Talhada ocorrerá no dia 29

Cidadãos serra-talhadenses que estão desempregados terão oportunidade de voltar ao mercado de trabalho no dia 29 de maio. Nesta data será realizado o “1ᵒ Emprega Serra Talhada”, uma iniciativa do curso de Administração da Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST/UFRPE), dentro do 1ᵒ Congresso Regional de Administração do Pajeú, em parceria com a KRH Consultoria e grandes empresas.

O objetivo do evento é ajudar a população a encontrar oportunidades de empregos. Alguns candidatos serão contratados imediatamente e outros irão para um banco de talentos das empresas parceiras. Ocorrerá na garagem da UAST, a partir das 8h. Os interessados devem chegar cedo e com currículo atualizado. As vagas são limitadas.

Na ocasião, a psicóloga e coach Katarina Rodrigues ministrará uma palestra sobre empregabilidade e elaboração de currículos. Em seguida, as 50 primeiras pessoas que chegarem ao local serão encaminhadas às salas para entrevistas.